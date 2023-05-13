Минфин США объявит о дате дефолта в стране в ближайшее время

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден прокомментировал возможный дефолт в стране. Он заявил, его последствия станут разрушительными, поэтому Белый дом готов пойти на все, чтобы предотвратить это. Байден отметил, что, если Конгресс потребует от него кратковременного повышения потолка госдолга для предотвращения дефолта в США, он согласится на это. Решение касательно госдолга Штатов должно быть принято в течение следующих двух недель.