Минфин США объявит о дате дефолта в стране в ближайшее время

Министерство финансов США сообщило о приблизительной дате оповещения Конгресса страны касательно угрозы дефолта.
Пока что опрометчиво говорить о точной дате извещения о возможном дефолте. Однако уже сейчас можно отметить, что в ближайшие две недели Конгресс США сможет узнать, когда угроза дефолта в стране будет реализована, приводит слова главы Минфина Джанет Йеллен агентство Bloomberg.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден прокомментировал возможный дефолт в стране. Он заявил, его последствия станут разрушительными, поэтому Белый дом готов пойти на все, чтобы предотвратить это. Байден отметил, что, если Конгресс потребует от него кратковременного повышения потолка госдолга для предотвращения дефолта в США, он согласится на это. Решение касательно госдолга Штатов должно быть принято в течение следующих двух недель.