Певица Слава показала, как проходило крещение ее внука

Певица Анстасия Сланевская более известная под своим псевдонимом «Слава», показала, как проходило крещение ее недавно родившегося, долгожданного внука Арсения.
Как сообщает сайт 5-TV, таинство провели достаточно скромно. Дочь певицы надела простое белое платье и косынку, а отец ребенка классические черные брюки и белую рубашку. Мальчик перед крещением спал и не капризничал.
Сообщается, что возлюбленный мамы Арсения не является родным отцом для ребенка, ведь с девушкой он сошелся незадолго до рождения малыша. Причины расставания со своим бывшим партнером дочь певицы не раскрывает. Несмотря на это, на крестинах присутствовал и экс-бойфренд.
Ранее стало известно, что звезда «Дом-2» Юлия Ефременкова вновь перенесла крестины своих детей. Точная дата таинства до сих пор неизвестна.