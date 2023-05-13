Певица Слава показала, как проходило крещение ее внука

Сообщается, что возлюбленный мамы Арсения не является родным отцом для ребенка, ведь с девушкой он сошелся незадолго до рождения малыша. Причины расставания со своим бывшим партнером дочь певицы не раскрывает. Несмотря на это, на крестинах присутствовал и экс-бойфренд.