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Певица Слава показала, как проходило крещение ее внука

Общество
Певица Слава показала, как проходило крещение ее внука

Певица Анстасия Сланевская более известная под своим псевдонимом «Слава», показала, как проходило крещение ее недавно родившегося, долгожданного внука Арсения.

Как сообщает сайт 5-TV, таинство провели достаточно скромно. Дочь певицы надела простое белое платье и косынку, а отец ребенка классические черные брюки и белую рубашку. Мальчик перед крещением спал и не капризничал.

Сообщается, что возлюбленный мамы Арсения не является родным отцом для ребенка, ведь с девушкой он сошелся незадолго до рождения малыша. Причины расставания со своим бывшим партнером дочь певицы не раскрывает. Несмотря на это, на крестинах присутствовал и экс-бойфренд.

Ранее стало известно, что звезда «Дом-2» Юлия Ефременкова вновь перенесла крестины своих детей. Точная дата таинства до сих пор неизвестна.
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