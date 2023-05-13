Музыкант Юрий Лоза жестко высказался про «Евровидение»

Поэт, музыкант и исполнитель Юрий Лоза заявил, что главным позором «Евровидения» для России стала ее победа на конкурсе. Об этом сообщает издание «Царьград».
В интервью с Царьградом Лоза напомнил, что лишь однажды наша страна заняла первое место на международном песенном конкурсе, но причиной тому были нефтедоллары, которые были потрачены на покупку катка.
По словам музыканта, на «Евровидении» тогда уже не о песне был разговор, а о том, что русские могут купить и привезти что угодно за свои деньги. Лоза также отметил, что ни одна из песен, отправленных Россией на конкурс, не смогла согреть души жителей страны. Кроме того, музыкант считает, что проведение Евровидения в Москве было большим позором, так как в своей собственной стране мы не имели права говорить на родном языке.
Лоза отметил, что Россия на том победном конкурсе не установила ни одного своего винтика и все технические и креативные аспекты были разработаны и привезены европейцами.
Ранее Юрий Лоза высказался о возможном появлении Верки Сердючки на «Евровидении». Он считает, что певцу больше нечем удивить публику.