Музыкант Юрий Лоза жестко высказался про «Евровидение»

По словам музыканта, на «Евровидении» тогда уже не о песне был разговор, а о том, что русские могут купить и привезти что угодно за свои деньги. Лоза также отметил, что ни одна из песен, отправленных Россией на конкурс, не смогла согреть души жителей страны. Кроме того, музыкант считает, что проведение Евровидения в Москве было большим позором, так как в своей собственной стране мы не имели права говорить на родном языке.