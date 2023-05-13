Сидел и улыбался: Журналиста вывели из Белого дома за неудобный вопрос главе США Джо Байдену

Сотрудник СМИ во время очередного мероприятия американского президента хотел получить от него ответ по поводу кризисной ситуации, усиливающейся на южной границе Соединенных Штатов в связи критическим наплывам мигрантов. Журналиста вытолкнули из помещения, а Байден, не ответив на вопрос, молчал и насмешливо улыбался.