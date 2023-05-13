Сидел и улыбался: Журналиста вывели из Белого дома за неудобный вопрос главе США Джо Байдену

Президент Соединенных Штатов Америки Джозеф Байден с довольной ухмылкой наблюдал за принудительным выводом журналиста, желавшего задать ему вопрос, из Белого дома. Видеозапись инцидента предоставил Fox News.
Сотрудник СМИ во время очередного мероприятия американского президента хотел получить от него ответ по поводу кризисной ситуации, усиливающейся на южной границе Соединенных Штатов в связи критическим наплывам мигрантов. Журналиста вытолкнули из помещения, а Байден, не ответив на вопрос, молчал и насмешливо улыбался.
Ранее более 60 республиканцев из Конгресса составили письмо с требованием проверить умственные способности Джо Байдена. Парламентарии уверены, что все главы страны должны документально подтверждать наличие здравого ума.