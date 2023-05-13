«Коммерсантъ»: Евросоюз поменял свое отношение к Китаю из-за России

«Коммерсантъ» опубликовал статью, где говорится о том, что представители Евросоюза намерены пересмотреть свои отношения с Китаем в связи с поддержкой России со стороны Пекина.
В пятницу, 12 мая, в Швеции состоялось заседание министров иностранных дел стран Евросоюза, где присутствующие обсуждали вооруженный конфликт России и Украины, а также роль Китая в нем. Если изначально ЕС выражал категорическое несогласие с действиями Пекина в этом вопросе и пытался давить на него, чтобы ограничить его участие, то сейчас ситуация кардинально изменилась и страны альянса уже надеются, что именно Китай станет их ключом к мирным переговорам России и Украины, информирует «Ъ».
Ранее сообщалось, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предупредил Китай о возможном разрушении отношений ЕС и Пекина. По словам Борреля, текущая поддержка России и ее политики со стороны Китая мешает ЕС добиться мирных переговоров Москвы и Киева, поэтому союз намерен повлиять на КНР ухудшением отношений.