«Коммерсантъ»: Евросоюз поменял свое отношение к Китаю из-за России

В пятницу, 12 мая, в Швеции состоялось заседание министров иностранных дел стран Евросоюза, где присутствующие обсуждали вооруженный конфликт России и Украины, а также роль Китая в нем. Если изначально ЕС выражал категорическое несогласие с действиями Пекина в этом вопросе и пытался давить на него, чтобы ограничить его участие, то сейчас ситуация кардинально изменилась и страны альянса уже надеются, что именно Китай станет их ключом к мирным переговорам России и Украины, информирует «Ъ».