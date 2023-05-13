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Племянница Ле Пен выступила против поставок оружия Украине

Политика
Племянница Ле Пен выступила против поставок оружия Украине

Вице-президент французской правой партии «Отвоевание» (Reconquete) Марион Марешаль, выразила свое недовольство поставкам вооружений Украине со стороны Парижа. Об этом сообщает издание «РИА Новости».

Она считает, что подобная политика способствует эскалации конфликта и делает Францию соучастником. В интервью телеканалу LCI она отметила, что ее страна должна быть уравновешивающим игроком и инициатором диалога, ведущего к миру, а не примыкать к одной из сторон конфликта. Поставки вооружений делают Францию непрямым участником конфликта с Россией, считает Марешаль. Вместо этого, она должна стараться быть посредником и не примыкать ни к одному из блоков.

Ранее СМИ сообщили, что нынешний французский президент Эммануэль Макрон допустил победу Марин Ле Пен на следующих выборах. Он считает, что это возможно если парламент «не научится правильно отвечать на вызовы».
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