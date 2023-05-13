Племянница Ле Пен выступила против поставок оружия Украине

Она считает, что подобная политика способствует эскалации конфликта и делает Францию соучастником. В интервью телеканалу LCI она отметила, что ее страна должна быть уравновешивающим игроком и инициатором диалога, ведущего к миру, а не примыкать к одной из сторон конфликта. Поставки вооружений делают Францию непрямым участником конфликта с Россией, считает Марешаль. Вместо этого, она должна стараться быть посредником и не примыкать ни к одному из блоков.