Ученые назвали лучшее упражнение, спасающее от депрессии

По результатам исследований лучше всего себя показала обычная ходьба. При этом, любой спорт, хотя бы пару минут в день, помогает снять сильные симптомы депрессии. Хайссел заявил, что физические упражнения являются дополнительным, эффективным, самостоятельным вариантом лечения, но лучше их совмещать с творческой активностью на свежем воздухе вроде садоводства и туризма.