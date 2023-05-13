Ученые назвали лучшее упражнение, спасающее от депрессии

Специалист по физическим упражнениям из Университета Потсдама в Германии Андреас Хейссель поделился результатами исследования в области изучения лучших физических упражнений, спасающих от депрессии.
Как сообщило издание The Washington Post, Хайссель считает, что людям, борющимся с депрессией, не обязательно бегать марафоны или иным образом усиленно тренироваться, чтобы получить пользу.
«Что-то – это уже лучше, чем ничего», - заявил ученый.
По результатам исследований лучше всего себя показала обычная ходьба. При этом, любой спорт, хотя бы пару минут в день, помогает снять сильные симптомы депрессии. Хайссел заявил, что физические упражнения являются дополнительным, эффективным, самостоятельным вариантом лечения, но лучше их совмещать с творческой активностью на свежем воздухе вроде садоводства и туризма.
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