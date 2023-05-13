Это Родина моя: В Пятигорске проходит пеший туристический слет «Маевка»

Десятки участников туристического слета «Маевка. Больше, чем путешествие» взобрались на гору Машук в Пятигорске. Туристы на вершине развернули флаг России размером 21 на 20 метров и исполнили гимн страны. Об этом пишет 5-tv.ru.
Главной целю мероприятия является способствование развитию пешеходного туризма на территории России – туристический слет показывает, что такой отдых может быть интересным и познавательным. Участниками стали более 14 тысяч человек из 82 регионов страны. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил мероприятие и сообщил, что каждому молодому человеку необходимо «увидеть и почувствовать» красоту природы России.
Ранее сообщалось, что власти Болгарии запретили въезд в страну по неоткрытым шенгенским визам. По новым правилам туристы должны посетить хотя бы одну страну, входящую в Шенгенскую зону («обкатать визу») для получения доступа на болгарскую территорию.