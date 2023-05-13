Это Родина моя: В Пятигорске проходит пеший туристический слет «Маевка»

Главной целю мероприятия является способствование развитию пешеходного туризма на территории России – туристический слет показывает, что такой отдых может быть интересным и познавательным. Участниками стали более 14 тысяч человек из 82 регионов страны. Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил мероприятие и сообщил, что каждому молодому человеку необходимо «увидеть и почувствовать» красоту природы России.