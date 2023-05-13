Украинский солдат Александр Ляшенко рассказал об отношении ВСУ к пропаганде Киева

Когда специальная военная операция только начиналась, многие украинцы отправлялись на фронт добровольно и по ним был заметен боевой дух и желание воевать за свою Родину. Однако сейчас от этих настроений не осталось и следа, так как многие солдаты ВСУ понимают, что ситуация складывается не в их пользу и каждый день погибает слишком много людей, информируют «РИА Новости». Ляшенко отметил, что все бойцы понимают лживость слов украинской пропаганды, потому что видят ситуацию собственными глазами.