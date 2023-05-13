Украинский солдат Александр Ляшенко рассказал об отношении ВСУ к пропаганде Киева

Военнопленный украинский солдат Александр Ляшенко, который был мобилизован, как и большинство его сослуживцев, рассказал об украинской пропаганде и падении боевого духа среди своих товарищей.
Когда специальная военная операция только начиналась, многие украинцы отправлялись на фронт добровольно и по ним был заметен боевой дух и желание воевать за свою Родину. Однако сейчас от этих настроений не осталось и следа, так как многие солдаты ВСУ понимают, что ситуация складывается не в их пользу и каждый день погибает слишком много людей, информируют «РИА Новости». Ляшенко отметил, что все бойцы понимают лживость слов украинской пропаганды, потому что видят ситуацию собственными глазами.
Ранее «Север Пресс» сообщал, что глава Минцифры Максут Шадаев прокомментировал опасения граждан о новой мобилизации. По словам министра, изменения в системе оповещения призывников никак не связаны с возможной новой волной мобилизации.