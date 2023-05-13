Toyota допустила утечку 2,15 млн личных данных клиентов

Представители корпорации Toyota Motor Corp. заявили, что ими была допущена утечка данных о 2,15 млн автомобилях клиентов. Об этом сообщил сайт агентства Kyodo News.
Согласно заявлению, в общем доступе оказалась информация о номерах и местоположении личных транспортных средств клиентов. Причиной послужило то, что система облачных вычислений, используемых ее дочерней компанией случайно сделала личные данные об автомобилях доступными. Также отмечается некомпетентность некоторых сотрудников, которые не смогли соблюдать правила обращения с личной информацией клиентов.
В Toyota заявили, что сейчас принимаются все необходимые меры для улучшения мониторинга системы и недопущения подобных утечек.
Ранее президент Toyota пообещал начать развивать продвижение электромобилей.