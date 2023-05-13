Toyota допустила утечку 2,15 млн личных данных клиентов

Согласно заявлению, в общем доступе оказалась информация о номерах и местоположении личных транспортных средств клиентов. Причиной послужило то, что система облачных вычислений, используемых ее дочерней компанией случайно сделала личные данные об автомобилях доступными. Также отмечается некомпетентность некоторых сотрудников, которые не смогли соблюдать правила обращения с личной информацией клиентов.