Постпред США в ООН Томас-Гринфилд обсудала зерновую сделку с главой МИД Украины Кулебой

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд обсудила по телефону с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой «продуктовую сделку». Об этом сообщает издание «РИА Новости».
Пресс-секретарь американского постпредства Нейт Эванс отметил, что посол Томас-Гринфилд и министр Кулеба обсудили важность черноморской зерновой инициативы, которая сыграла важную роль в обеспечении поставок зерна и продовольствия нуждающимся и в стабилизации мировых рынков. Стороны также обсудили общие приоритеты в ООН, и постпред США подтвердила приверженность Америки поддержке Украины.
Ранее СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить Рим и провести переговоры с президентом Италии Серджо Маттарелла. Его визит создаст массу неудобств для местных жителей, поскольку над столицей будет закрыто воздушное пространство, а дороги будут перекрыты.