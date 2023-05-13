Постпред США в ООН Томас-Гринфилд обсудала зерновую сделку с главой МИД Украины Кулебой

Пресс-секретарь американского постпредства Нейт Эванс отметил, что посол Томас-Гринфилд и министр Кулеба обсудили важность черноморской зерновой инициативы, которая сыграла важную роль в обеспечении поставок зерна и продовольствия нуждающимся и в стабилизации мировых рынков. Стороны также обсудили общие приоритеты в ООН, и постпред США подтвердила приверженность Америки поддержке Украины.