Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП с грузовиком в Амурской области

Государственная автомобильная инспекция Амурской области сообщила, что на данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства ДТП в Белогорском муниципальном округе. Инцидент произошел 13 мая.
Водитель 1995 года рождения, управлявший автомобилем Toyota Alteza, столкнулся в 05:45 с грузовым транспортным средством FAW J6 на 1460-м километре трассы «Чита-Хабаровск». Мужчина, управлявший машиной, и три пассажира получили травмы, а один человек погиб на месте происшествия.
Ранее сообщалось о дорожно-транспортном происшествии с участием пяти автомобилей на трассе «Кола» в Ленинградской области. Инцидент произошел на 144-м километре автодороги. Движение на участке было перекрыто, объехать место происшествия было возможно через деревню Потанино.