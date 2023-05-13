Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП с грузовиком в Амурской области

Водитель 1995 года рождения, управлявший автомобилем Toyota Alteza, столкнулся в 05:45 с грузовым транспортным средством FAW J6 на 1460-м километре трассы «Чита-Хабаровск». Мужчина, управлявший машиной, и три пассажира получили травмы, а один человек погиб на месте происшествия.