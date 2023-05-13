«Назло маме отморожу уши»: Депутат Артем Туров высказался о запрете ЕС на экспорт российской нефти в Германию

Депутат Госдумы Артем Туров прокомментировал решение Евросоюза запретить Германии и Польше импортировать российскую нефть по нефтепроводу «Дружба».
В текущих условиях наиболее вероятный сценарий развития событий будет заключаться в еще большом ухудшении экономики Германии из-за отказа от российской нефти. Таким образом многие компании, которые напрямую зависели от российского сырья, просто закроются или в дальнейшем обанкротятся, заявил в эфире «Радио Sputnik» Туров.
Он отметил, что ситуация с заменой российского газа на европейский будет ощутима Германией еще значительнее, так как дешевый газ из России Берлин будет заменять дорогим из Европы, что существенно ударит по государственному бюджету.
«Назло маме отморожу уши», - описал это решение Евросоюза Туров.
Ранее сообщалось, что Польша намерена получить компенсацию за отказ в потреблении российской нефти. По словам эксперта Игоря Юшкова, Варшава хочет получить хоть какую-то выгоду от отказа от российской нефти и выставить себя жертвой обстоятельств, чтобы получить от ЕС денежную компенсацию.