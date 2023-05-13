Бывшая работница таможни в Приморье обманула предпринимателя и теперь может сесть на 10 лет

Следственный комитет Приморского края закончил расследование уголовного дела против экс-сотрудницы Дальневосточной таможни. Об этом сообщает сайт KP.RU.
Как установил СК, женщина обманула доверчивого предпринимателя, пообещав ускорить выход деклараций, необходимых для ввезенных на территорию России определенных товаров. Потерпевший передал сотруднице 177 тысяч рублей, но все документы были выпущены в срок, установленный законом, без помощи женщины.
Теперь ей предъявлено обвинение по 3 части 155 статье УК РФ (мошенничество), подозреваемой грозит до 10 лет тюремного заключения.
Ранее подрядчика, занимавшегося строительством школы в Нижнем Новгороде, обвинили в расхищении 43 млн рублей.