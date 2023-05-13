Бывшая работница таможни в Приморье обманула предпринимателя и теперь может сесть на 10 лет

Как установил СК, женщина обманула доверчивого предпринимателя, пообещав ускорить выход деклараций, необходимых для ввезенных на территорию России определенных товаров. Потерпевший передал сотруднице 177 тысяч рублей, но все документы были выпущены в срок, установленный законом, без помощи женщины.