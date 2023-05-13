Экономист Хазин рассказал, что больше всего беспокоит Запад в украинском вопросе

Хазин утверждает, что единогласие на Западе в поддержке Украины может оказаться более хрупким, чем ожидалось, и что появляются новые опасения и сомнения в элитах США и Европы. Он также отметил, что для России ситуация по-прежнему сложная, и что допустил скорые перемены на нескольких фронтах, включая «политический, экономический, военный и информационный». В результате могут возникнуть новые и неожиданные геополитические конфигурации.