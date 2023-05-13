Экономист Хазин рассказал, что больше всего беспокоит Запад в украинском вопросе

Экономист и политолог Михаил Хазин заявил, что он заметил нервозность на Западе на фоне успехов России. Об этом сообщает издание «Царьград».
Он отметил, что май является символическим месяцем для России и ее идентичности, и это всегда вызывает неприятные чувства у западных элит. Прибытие почти всех лидеров СНГ на празднование Дня Победы, по его мнению, не порадовало наших оппонентов, особенно после визита Си Цзиньпина в Москву.
Хазин утверждает, что единогласие на Западе в поддержке Украины может оказаться более хрупким, чем ожидалось, и что появляются новые опасения и сомнения в элитах США и Европы. Он также отметил, что для России ситуация по-прежнему сложная, и что допустил скорые перемены на нескольких фронтах, включая «политический, экономический, военный и информационный». В результате могут возникнуть новые и неожиданные геополитические конфигурации.
Ранее Хазин заявил, что вершителем судеб американской элиты будет президент России Владимир Путин. Он считает, что растущая конкуренция элит в США заставит часть из них обратиться за помощью к РФ.