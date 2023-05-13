Взрывы в Хмельницком и на Львовщине: Актуальные данные о воздушной тревоге на Украине

Министерство цифровой трансформации Украины обновило данные об объявленных воздушных тревогах на территории страны. В настоящее время состав регионов страны, где работают системы предупреждения, изменился.
Соответствующие данные представлены на интерактивной онлайн-карте. Воздушная тревога работает в Николаевской, Одесской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Закарпатской, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской, Ровненской и Волынской областях.
Также сирены звучат на подконтрольных киевскому режиму частях Херсонской и Запорожской областей. Громкие звуки взрывов зафиксированы в Хмельницком (до восьми взрывов) и на территории Львовской области.
Ранее сообщалось о воздушной тревоге на территории десяти областей Украины. Системы предупреждения сработали и в Киеве, также в украинской столице были слышны взрывы.