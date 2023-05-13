Бывшая супермодель Уиллисон рассказала как докатилась до жизни бездомной наркоманки

Уиллисон утверждает, что Джексон пытался задушить ее в пьяной драке. Она заявила, что «не может жить нигде в помещении», потому что кто-то «бил ее током» каждый день в течение почти года, настаивая, что теперь ей не грозит воздействие электричества. Когда ее спросили, обращалась ли она за помощью, Уиллисон ответила: «Никто ничего не может мне предложить. Помощи ждать неоткуда».