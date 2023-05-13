Бывшая супермодель Уиллисон рассказала как докатилась до жизни бездомной наркоманки

Фитнес-модель Лони Уиллисон, ставшая бездомной наркоманкой, обвиняет своего бывшего мужа, звезду «Спасателей Малибу» Джереми Джексона в своем падении. Об этом сообщает издание New York Times.
В интервью 39-летнюю Уиллисон, которую на протяжении многих лет видели копающейся в мусорных контейнерах Калифорнии, спросили, что пошло не так в ее жизни. Во всем произошедшем она обвинила своего мужа и заявила, что «Он все подстроил, чтобы сделать это со мной».
Уиллисон утверждает, что Джексон пытался задушить ее в пьяной драке. Она заявила, что «не может жить нигде в помещении», потому что кто-то «бил ее током» каждый день в течение почти года, настаивая, что теперь ей не грозит воздействие электричества. Когда ее спросили, обращалась ли она за помощью, Уиллисон ответила: «Никто ничего не может мне предложить. Помощи ждать неоткуда».
Ранее СМИ сообщили, что наркозависимый житель Подмосковья вышел за дозой и изнасиловал 11-летнюю девочку пока ехал в лифте. Полиция задержала нарушителя и возбудила уголовное дело сразу по двум статьям.