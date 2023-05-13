Четыре врача из Приморья могут сесть в тюрьму из-за одной ошибки в операционной

Четыре врача из приморской больницы в городе Лесозаводск обвиняются в смерти своего пациента. Об этом сообщил сайт KP.RU.
Следствие установило, что смерть 50-летнего мужчины произошла из-за ошибки анестезиолога, реаниматолога, врача клинической лаборатории диагностики и врача хирурга. Работники медучреждения перелили пациенту кровь не совместимую с его собственной. Комиссия посчитала, что пациент умер из-за недостаточной медицинской помощи.
Теперь врачам грозит до трех лет лишения свободы по части 2 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
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