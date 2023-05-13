Актер Джонни Депп заключил самый дорогой рекламный контракт в истории

Актер и звезда «Пиратов Карибского моря» Джонни Депп подписал первый контракт после скандального суда со своей бывшей супругой Эмбер Херд, который лишил его почти всех проектов и съемок.
Французская компания Dior предложила Деппу самый дорогой рекламный контракт в истории. Сумма нового соглашения актера и бренда составит 20 млн долларов за три года сотрудничества. Это предложение стало первым крупным для Деппа после того, как он победил в суде свою бывшую жену Херд, обвинявшую актера в домашнем насилии и наркомании, информирует «Культуромания».
Ранее сообщалось, что после проигрыша судебных разбирательств своему мужу Херд переехала из США. Причиной этого решения стали огромные долги перед экс-супругом, которые были выписаны ей по решению суда, а также отсутствие каких-либо проектов. Многие компании и бренды отказались сотрудничать с Херд после ее агрессивных разбирательств и обвинений против Деппа.