Актер Джонни Депп заключил самый дорогой рекламный контракт в истории

Ранее сообщалось, что после проигрыша судебных разбирательств своему мужу Херд переехала из США. Причиной этого решения стали огромные долги перед экс-супругом, которые были выписаны ей по решению суда, а также отсутствие каких-либо проектов. Многие компании и бренды отказались сотрудничать с Херд после ее агрессивных разбирательств и обвинений против Деппа.