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Водитель Lexus CT200 насмерть сбил двух пешеходов в Амурской области

Происшествия
Водитель Lexus CT200 насмерть сбил двух пешеходов в Амурской области

Государственная автомобильная инспекция Амурской области сообщила, что сотрудники правоохранительных органов в настоящее время устанавливают обстоятельства ДТП в Тамбовском районе.

Водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Lexus CT200, совершил наезд на пешеходов в 00:20 на 48 километре трассы «Благовещенск-Гомелевка». В результате произошедшего погибли две женщины 1992 и 1995 годов рождения. Также пассажир автомобиля 1978 года рождения получил травмы.

Ранее сообщалось, что около трех часов ночи 13 мая водитель автомобиля вблизи деревни Кавголово в Ленинградской области не справился с управлением, из-за чего его транспортное средство перевернулось. Сообщается, что мужчина, управлявший машиной, не получил травм, но некоторые части автомобиля сильно деформировались.
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