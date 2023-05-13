Водитель Lexus CT200 насмерть сбил двух пешеходов в Амурской области

Государственная автомобильная инспекция Амурской области сообщила, что сотрудники правоохранительных органов в настоящее время устанавливают обстоятельства ДТП в Тамбовском районе.
Водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Lexus CT200, совершил наезд на пешеходов в 00:20 на 48 километре трассы «Благовещенск-Гомелевка». В результате произошедшего погибли две женщины 1992 и 1995 годов рождения. Также пассажир автомобиля 1978 года рождения получил травмы.
Ранее сообщалось, что около трех часов ночи 13 мая водитель автомобиля вблизи деревни Кавголово в Ленинградской области не справился с управлением, из-за чего его транспортное средство перевернулось. Сообщается, что мужчина, управлявший машиной, не получил травм, но некоторые части автомобиля сильно деформировались.