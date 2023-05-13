Водитель Lexus CT200 насмерть сбил двух пешеходов в Амурской области

Ранее сообщалось, что около трех часов ночи 13 мая водитель автомобиля вблизи деревни Кавголово в Ленинградской области не справился с управлением, из-за чего его транспортное средство перевернулось. Сообщается, что мужчина, управлявший машиной, не получил травм, но некоторые части автомобиля сильно деформировались.