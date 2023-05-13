Эксперты предупредили об опасности летального исхода из-за косметологических процедур

Ранее «Утро.ру» сообщало, что пластический хирург Глеб Тумаков рассказал о мифе, связанном с косметическим операциями. По словам Тумакова, многие думают, что красивую внешность можно спасать бесконечно без оглядки на возраст с помощью процедур и операций. Однако это не так. Первые признаки старения при использовании косметологии появятся уже в 40 лет и процесс будет необратимым.