Эксперты предупредили об опасности летального исхода из-за косметологических процедур

Дерматологи рассказали о зонах на лице, в которые ни в коем случае нельзя вводить инъекции.
На человеческом лице есть места, где артерии располагаются очень близко. Их повреждение может привести к слепоте, некрозу тканей, инсульту и последующей смерти. Поэтому дерматологи категорически запрещают вводить инъекции для косметических процедур в область между бровями, нос и лоб, так как это может привести к необратимым последствиям, стоящим жизни или здоровья, информирует «Утро.ру».
Ранее «Утро.ру» сообщало, что пластический хирург Глеб Тумаков рассказал о мифе, связанном с косметическим операциями. По словам Тумакова, многие думают, что красивую внешность можно спасать бесконечно без оглядки на возраст с помощью процедур и операций. Однако это не так. Первые признаки старения при использовании косметологии появятся уже в 40 лет и процесс будет необратимым.