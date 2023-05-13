Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Эксперты предупредили об опасности летального исхода из-за косметологических процедур

Общество
Эксперты предупредили об опасности летального исхода из-за косметологических процедур

Дерматологи рассказали о зонах на лице, в которые ни в коем случае нельзя вводить инъекции.

На человеческом лице есть места, где артерии располагаются очень близко. Их повреждение может привести к слепоте, некрозу тканей, инсульту и последующей смерти. Поэтому дерматологи категорически запрещают вводить инъекции для косметических процедур в область между бровями, нос и лоб, так как это может привести к необратимым последствиям, стоящим жизни или здоровья, информирует «Утро.ру».

Ранее «Утро.ру» сообщало, что пластический хирург Глеб Тумаков рассказал о мифе, связанном с косметическим операциями. По словам Тумакова, многие думают, что красивую внешность можно спасать бесконечно без оглядки на возраст с помощью процедур и операций. Однако это не так. Первые признаки старения при использовании косметологии появятся уже в 40 лет и процесс будет необратимым.
здоровье косметология процедуры операции
Военкоры ФАН