Назван единственный правильный с научной точки зрения вид маринада для шашлыка

В качестве альтернативы предлагается использовать минеральную воду, которая за счет большого количества содержащихся в воде ионов впитывается в мясо практически без остатка. Размягчить же мясо сможет папаин, вещество, получаемое из папайи. Оно расщепляет мясные белки, но не до конца, что позволит сделать шашлык сочным и мягким одновременно. На полтора литра минеральной воды засыпьте столовую ложку папаина и лучший научный маринад готов.