Назван единственный правильный с научной точки зрения вид маринада для шашлыка

Издание MAXIM провело исследование и выяснило, что в природе существует только один правильный вид маринада.
В основном при мариновании мяса мы используем кефир, уксус, вино или айран, что в корне неправильно. При использовании кислых напитков разрушается сама структура белка, что конечно размягчает мясо, но выводит из него все ценные соки.
В качестве альтернативы предлагается использовать минеральную воду, которая за счет большого количества содержащихся в воде ионов впитывается в мясо практически без остатка. Размягчить же мясо сможет папаин, вещество, получаемое из папайи. Оно расщепляет мясные белки, но не до конца, что позволит сделать шашлык сочным и мягким одновременно. На полтора литра минеральной воды засыпьте столовую ложку папаина и лучший научный маринад готов.
Ранее гастроэнтеролог Ольга Листопадова назвала самый полезный вид шашлыка.