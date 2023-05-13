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Назван единственный правильный с научной точки зрения вид маринада для шашлыка

Общество
Назван единственный правильный с научной точки зрения вид маринада для шашлыка

Издание MAXIM провело исследование и выяснило, что в природе существует только один правильный вид маринада.

В основном при мариновании мяса мы используем кефир, уксус, вино или айран, что в корне неправильно. При использовании кислых напитков разрушается сама структура белка, что конечно размягчает мясо, но выводит из него все ценные соки.

В качестве альтернативы предлагается использовать минеральную воду, которая за счет большого количества содержащихся в воде ионов впитывается в мясо практически без остатка. Размягчить же мясо сможет папаин, вещество, получаемое из папайи. Оно расщепляет мясные белки, но не до конца, что позволит сделать шашлык сочным и мягким одновременно. На полтора литра минеральной воды засыпьте столовую ложку папаина и лучший научный маринад готов.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Листопадова назвала самый полезный вид шашлыка.
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