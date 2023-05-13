Помощница певицы Аллы Пугачевой защитила примадонну от нападок россиян

По словам Чупраковой, многие люди, которые продолжают высказываться против Пугачевой после того, как она вернулась в Россию, просто хотят устроить истерику на ровном месте. Она аргументировала это тем, что, где бы не находилась певица, подобные ненавистники всегда будут ее осуждать и писать гадости в социальных сетях, информирует «Утро.ру».