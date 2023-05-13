В Санкт-Петербурге ребенок получил сильный ожог из-за реагентов, рассыпанных на детской площадке

Родители ребенка рассказали об этом в социальных сетях. После прогулки они заметили ожоги на руках своего ребенка и обратились за медицинской помощью. Малыш был госпитализирован, но информации о его состоянии нет. Фотографии показывают, что вещество, похожее на гранулы для прочистки труб, было рассыпано по всей территории детской площадки, включая горку, качели, перила и резиновое покрытие. Мать ребенка отказалась комментировать ситуацию.