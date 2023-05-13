Конгресс США призвал Байдена пройти проверку своих умственных способностей

Со стороны республиканцев это уже третья попытка проверить интеллектуальные способности Байдена. Связано это с тем, что поведение президента вызывает множество вопросов со стороны общественности. Приветствие невидимых людей, постоянные оговорки и проблемы с памятью смущают не только конгрессменов. Результаты недавнего опроса Гарвардского университета показали, что 57% респондентов не считают Джо Байдена способным нести «президентскую ношу».