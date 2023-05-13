Конгресс США призвал Байдена пройти проверку своих умственных способностей

61 республиканец из американской палаты Конгресса написали письмо, в котором потребовали президента США Джо Байдена пройти проверку умственных способностей. Об этом сообщил сайт РЕН-ТВ.
Так, по мнению конгрессменов, поведение президента вызывает у общественности вопросы.
«Все президенты должны документально подтверждать и демонстрировать здоровые умственные способности», - заявлено в письме конгресса.
Со стороны республиканцев это уже третья попытка проверить интеллектуальные способности Байдена. Связано это с тем, что поведение президента вызывает множество вопросов со стороны общественности. Приветствие невидимых людей, постоянные оговорки и проблемы с памятью смущают не только конгрессменов. Результаты недавнего опроса Гарвардского университета показали, что 57% респондентов не считают Джо Байдена способным нести «президентскую ношу».
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган обвинил Байдена во лжи.