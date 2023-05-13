«Царьград»: Голландия была наказана Москвой, потеряв четыре корабля

Многие известные компании участвовали в этом проекте, но после начала русофобской политики Запада, они были исключены из проекта. Среди этих партнеров была голландская компания Swizer Sakhalin, которая фрахтовала буксиры для работ. Она неожиданно решила уйти из проекта и увезти с собой четыре судна. В ответ Россия запретила Swizer Sakhalin самостоятельно трактовать контракты и принудительно заставила ее следовать пунктам договора. На четыре судна, которые находились в распоряжении компании, был наложен арест.