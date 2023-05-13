В Испании заявили, что Европа «должна присутствовать» на мирных переговорах по Украине

Председатель Правительства Испании Педро Санчес заявил, что европейские государства должны принять участие в урегулировании конфликта на Украине. Об этом сообщает издание «Известия».
Он подчеркнул, что любые мирные решения должны получить одобрение Киева и соблюдать принципы Устава ООН. В ходе пресс-конференции после встречи с президентом США Джо Байденом, Санчес отметил, что Украина и Европа должны совместно присутствовать в любой будущей мирной формуле. Он также выразил свою поддержку Украине и одобрение мирной формулы президента Владимира Зеленского для возобновления переговоров.
Ранее СМИ сообщили, что власти Испании передали ВСУ шесть танков Leopard 2A4. Кроме того, были подготовлены 40 членов экипажа боевой техники и 15 механиков.