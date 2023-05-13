Эксперты предупредили россиян о новом способе мошенничества с помощью нейросетей

Например, может случается такое, что злоумышленник звонит своей жертве, представляется членом семьи, но отличить его голос от голоса настоящего родственника очень сложно из-за помех, которые создаются нейросетью во время звонка. Мошенник просит у жертвы денег для решения условной проблемы, а доверчивые граждане в попытках помочь члену семьи переводят их, информирует «Прайм».