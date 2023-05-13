Эксперты предупредили россиян о новом способе мошенничества с помощью нейросетей

Эксперт Шамиль Магомедов рассказал о способе обмана людей мошенниками с помощью нейросетей.
По словам Магомедова, в последнее время попытки похищения денег злоумышленниками с помощью освоения нейросетей перестали быть редкостью. Одной из последних разработанных уловок стали телефонные звонки, совершаемые с использованием искусственного интеллекта.
Например, может случается такое, что злоумышленник звонит своей жертве, представляется членом семьи, но отличить его голос от голоса настоящего родственника очень сложно из-за помех, которые создаются нейросетью во время звонка. Мошенник просит у жертвы денег для решения условной проблемы, а доверчивые граждане в попытках помочь члену семьи переводят их, информирует «Прайм».
Ранее сообщалось, что эксперт Павел Коростелев рассказал о том, как мошенники научились использовать нейросети для составления грамотных и правильных сообщений для вымогательства денег у своих жертв.