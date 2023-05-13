МЧС: Уровень воды в Иркутской области превышает критические отметки

Уровень воды в реке Нижняя Тунгуска в настоящее время составляет: в селе Подволошино – 731 см при критической отметке в 600 см; в населенном пункте Преображенка – 946 см при критических 890 см; в селе Непа – 868 см при критической отметке 850 см. Также повышенный уровень воды на реке Непа наблюдается в селе Токма – 654 сантиметра при критических 590 см. Отмечено, что за период 00:00 по 04:00 13 мая уровень воды в реках района не менялся.