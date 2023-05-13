Пилот разбившегося вертолета в Приморье выжил и вывел пассажиров из леса

Как сообщается, перед крушением, вертолет начал вибрировать в хвостовой части. Пилот решил совершить аварийную посадку возле линии энергопередач но не справился, и зацепил винтом провода. В результате аварии никто не пострадал, а пилот вместе с двумя пассажирами-предпринимателями вышел по карте к ближайшему населенному пункту, откуда и позвонил на «Транснефть».