Пилот разбившегося вертолета в Приморье выжил и вывел пассажиров из леса

В Приморье, пилот вертолета Ми-2 фирмы «Транснефть», 64-летний Виктор Гутов, ранее считавшийся пропавшим после авиакатастрофы, выжил и вывел из леса своих пассажиров. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.
Как сообщается, перед крушением, вертолет начал вибрировать в хвостовой части. Пилот решил совершить аварийную посадку возле линии энергопередач но не справился, и зацепил винтом провода. В результате аварии никто не пострадал, а пилот вместе с двумя пассажирами-предпринимателями вышел по карте к ближайшему населенному пункту, откуда и позвонил на «Транснефть».
Специалисты, прибывшие на место, не увидели экипаж и подумали, что люди заблудились в лесу. Сейчас экспертами проводится оценка ущерба и проверка деталей произошедшего.
Ранее Пентагон одобрил продажу 60 транспортных вертолетов в Германию.