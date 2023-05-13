Asia Times: Украинское контрнаступление обречено на провал

В статье рассматривается два возможных направления атаки украинских войск: С Юга и с Востока, но в обоих случаях ВСУ столкнутся с готовыми к обороне и превосходящими их по потенциалу российскими войсками. На основе анализа, автор приходит к выводу, что для Украины нет сценария, аналогичного операции «Гельб», что делает анонсированное украинское контрнаступление бессмысленным.