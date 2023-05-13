Asia Times: Украинское контрнаступление обречено на провал

Китайское издание Asia Times считает, что контрнаступление ВСУ провалится, поскольку не сможет достичь эффекта неожиданности. Об этом сообщает издание «РИА Новости».
Авторы приводят в качестве исторической аналогии операцию «Гельб» времен Второй мировой войны, где немцы благодаря неожиданности и стремительным действиям, разгромили объединенные силы Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Франции и Великобритании. Однако, в условиях географии и дислокации войск на восточном театре военных действий, варианты нападения украинских войск ограничены, и внезапности будет уже очень сложно достичь.
В статье рассматривается два возможных направления атаки украинских войск: С Юга и с Востока, но в обоих случаях ВСУ столкнутся с готовыми к обороне и превосходящими их по потенциалу российскими войсками. На основе анализа, автор приходит к выводу, что для Украины нет сценария, аналогичного операции «Гельб», что делает анонсированное украинское контрнаступление бессмысленным.
Однако, Владимиру Зеленскому было дано четкое указание предпринять эту попытку, а в случае провала, президент США Джо Байден сможет заявить, что он «преподал русским урок».
Ранее СМИ сообщили, что Государственный секретарь США Энтони Блинкен и Зеленский обсудили анонсированное ранее контрнаступление. Стороны обсудили вклад третьих стран в подготовку к операции.