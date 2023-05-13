Знаменитая актриса Эль Фаннинг рассказала о неожиданной причине отказа в съемках одного из крупных проектов

В некий период своего карьерного пути Фанниг пробовалась на роль в одном из крупных проектов. Ей сообщили, что сообщат о решении позднее. Однако вскоре после этого ей пришла обратная связь, где актрисе отказали в съемках из-за того, что у нее в социальных сетях было слишком маленькое количество подписчиков, рассказала она на подкасте Happy Sad Confused. Фанниг предположила, что, вероятно, была еще какая-то причина, но ей об этом не сказали.