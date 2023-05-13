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Москву и Центральную Россию ждет приятная погода на выходных

Общество
Москву и Центральную Россию ждет приятная погода на выходных

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде на ближайшие выходные. Эксперт сообщил, что в Москве и Центральной России погода будет «вполне комфортная». Об этом пишет информационное агентство «РИА Новости».

Вильфанд заявил, что в российской столице и соседних с ней областях сегодня днем воздух прогреется до 23 градусов. Это выше нормы на два градуса для севера ЦФО, но в среднестатистических пределах для регионов Черноземья. Тем не менее эксперт допустил, что днем в воскресенье температура в Центральной России может снизиться до 17-19 градусов, при этом осадков ожидать не стоит. На юге России – на Кубани и Ставрополье, погода будет схожей с московской.

Ранее сообщалось о пожаре на заводе по производству арматуры в Улан-Удэ. Спустя 43 минуты с момента возгорания пламя было локализовано.
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