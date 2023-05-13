Врачи выяснили, вредно ли для человека спать на животе

Из минусов были названы нагрузка на спину во время сна, вызывающая боли в позвоночнике. Напряжение в шейном отделе тоже неблагоприятно влияет на ваше здоровье. Из-за сна на животе у вас начнут возникать морщины на лице, ведь кожа касается поверхности подушки всю ночь. Беременным же крайне не рекомендуется спать в такой позе, в связи с потенциальными преждевременными родами и возможным недосыпом.