Психолог Маргарита Алексеева рассказала о сигналах нездоровых отношений

Психолог Маргарита Алексеева рассказала о примерах двойных стандартов в отношениях со стороны парней и девушек.
Как правило, двойные стандарты часто встречаются в абьюзивных или нездоровых отношениях. Например, мужчина может подолгу пропадать со своими друзьями, отдыхать, употреблять алкоголь и гулять по заведениям с различным контингентом посетителей и не отвечать на звонки и сообщения своей второй половинки. Однако, когда что-то подобное сделает его избранница, он сразу устроит истерику и скажет, что такое поведение с ее стороны недопустимо в отношениях, аргументируя это заботой о ней.
Еще одним примером двойных стандартов являются классические ссоры, где девушка проявляют бурю эмоций: бьет посуду, кричит, плачет, в тот момент, когда от своего мужчины она требует спокойствия и рассудительности. Ведь, если он начнет проявлять эмоции так же, как и его спутница, то в глазах многих людей он сразу превратится в тирана или неуравновешенного человека, информирует «Мослента».
Ранее сообщалось, что психотерапевт Джон Готтман рассказал о том, как некоторые пары, находящиеся в длительных отношениях, расстаются из-за отсутствия интимной близости. По словам Готтмана, рано или поздно секса в отношениях становится меньше, а страсть угасает. Многие люди оставляют эту проблему нерешенной, накапливая в отношениях обоюдную неудовлетворенность, что приводит к расставанию.