Психолог Маргарита Алексеева рассказала о сигналах нездоровых отношений

Как правило, двойные стандарты часто встречаются в абьюзивных или нездоровых отношениях. Например, мужчина может подолгу пропадать со своими друзьями, отдыхать, употреблять алкоголь и гулять по заведениям с различным контингентом посетителей и не отвечать на звонки и сообщения своей второй половинки. Однако, когда что-то подобное сделает его избранница, он сразу устроит истерику и скажет, что такое поведение с ее стороны недопустимо в отношениях, аргументируя это заботой о ней.