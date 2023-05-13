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Депутаты Госдумы РФ выступили с призывом запретить даркнет

Общество
Депутаты Госдумы РФ выступили с призывом запретить даркнет

Депутат Государственной думы Антон Горелкин призвал признать незаконным использование даркнета в России и заявил о работе в этом направлении. Об этом сообщает издание «MK.RU»

Горелкин отметил, что в настоящее время рассматривается возможность внесения соответствующих изменений в российское законодательство. По мнению депутата, даркнет стал «прибежищем анонимных негодяев», и законопослушному гражданину там «делать нечего». В июле 2022 года в России был запрещен браузер Tor, который используется для доступа к даркнету. Браузер работает по принципу луковой маршрутизации, позволяющей пользователям обходить мониторинг активности и пользоваться сетью анонимно.

Ранее СМИ сообщили, что депутаты из Законодательного Собрания Санкт-Петербурга предложили запретить продажу сигарет всем родившимся после 2011 года. Подобная мера призвана предотвратить появление курильщиков среди подрастающего поколения.
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