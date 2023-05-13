Депутаты Госдумы РФ выступили с призывом запретить даркнет

Горелкин отметил, что в настоящее время рассматривается возможность внесения соответствующих изменений в российское законодательство. По мнению депутата, даркнет стал «прибежищем анонимных негодяев», и законопослушному гражданину там «делать нечего». В июле 2022 года в России был запрещен браузер Tor, который используется для доступа к даркнету. Браузер работает по принципу луковой маршрутизации, позволяющей пользователям обходить мониторинг активности и пользоваться сетью анонимно.