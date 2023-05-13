Арнольд Шварценеггер рассказал про свои тренировки в 74 года

Теперь 8-кратный мистер Олимпия предпочитает тренажеры, работе с весами. Так он может тренироваться безопасно и избегать травм. Он по-прежнему делает это ежедневно и крайне доволен этим фактом, ведь для него спорт стал неотъемлемой привычкой, приносящей лишь удовольствие.