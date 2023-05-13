Арнольд Шварценеггер рассказал про свои тренировки в 74 года

Культурист, звезда Голливуда и политик Арнольд Шварценеггер рассказал изданию Men’s Health о том, как он занимается спортом в свои 74 года.
Для начала спортсмен советует принять себя таким, какой вы есть, не смотря на старость и недостатки.
«Вам просто нужно принять реальность и делать все, что в ваших силах», - заявил Шварценеггер.
Теперь 8-кратный мистер Олимпия предпочитает тренажеры, работе с весами. Так он может тренироваться безопасно и избегать травм. Он по-прежнему делает это ежедневно и крайне доволен этим фактом, ведь для него спорт стал неотъемлемой привычкой, приносящей лишь удовольствие.
«И я понял, что жизнь - это отдача, потому что, в конце концов, нас будут судить не по тому, сколько мы зарабатываем, а по тому, сколько мы отдаем», - резюмировал легендарный спортсмен.
Ранее платформа Netflix представила тизер нового сериала FUBAR с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.