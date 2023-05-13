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Гудбай, Америка: Россия успешно импортозаместила мощный снайперский патрон Cheytac

Армия
Гудбай, Америка: Россия успешно импортозаместила мощный снайперский патрон Cheytac

Глава предприятия Lobaev Arms Владислав Лобаев рассказал об успешном импортозамещении известного снайперского патрона Cheytac. Серийный выпуск боеприпаса из полностью российских комплектующих уже запущен.

Лобаев сообщил, что впервые на винтовки калибра 375 Cheytac поставляются патроны с гильзой Lobaev Arms и порохом, предоставляемым одним из предприятий Казани. Ранее патрон имел американские и австралийские гильзы, а порох из США и Финляндии, – пишет информационное агентство «РИА Новости».

Ранее бывший депутат Национального собрания Франции Марион Мишель призвала официальный Париж прекратить поставлять вооружения киевскому режиму. Парламентарий также с сожалением сообщила, что ни одна страна Европейского союза не желает способствовать проведению мирных переговоров между Москвой и Киевом.
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