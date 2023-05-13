Гудбай, Америка: Россия успешно импортозаместила мощный снайперский патрон Cheytac

Лобаев сообщил, что впервые на винтовки калибра 375 Cheytac поставляются патроны с гильзой Lobaev Arms и порохом, предоставляемым одним из предприятий Казани. Ранее патрон имел американские и австралийские гильзы, а порох из США и Финляндии, – пишет информационное агентство «РИА Новости».