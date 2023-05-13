Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Жители Рима испытают неудобства из-за визита президента Украины Зеленского

Политика
Жители Рима испытают неудобства из-за визита президента Украины Зеленского

Власти итальянской столицы приняли решение закрыть воздушное пространство и перекрыть движение на время визита президента Украины Владимира Зеленского в Рим. Об этом сообщает издание «MK.RU».

Ожидается, что меры безопасности будут усилены в целом по городу во время визита, а контроль с воздуха будет осуществляться с помощью вертолетов государственной полиции. Кроме того, правоохранительные органы усилят меры на железнодорожных вокзалах, в аэропортах и на набережных. Визит Зеленского в Италию начнется в субботу, 13 мая, и пройдет в президентском Квиринальском дворце, где состоятся переговоры с лидером Италии Серджо Маттарелла.

Ранее СМИ сообщили, что Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Политики обсудили грядущий саммит НАТО и перспективы сотрудничества в области обороны.
Украина спецоперация россии на украине спецоперация на Украине украинский кризис специальная военная операция на Украине украинская пропаганда зеленский владимир зеленский режим зеленского
Военкоры ФАН