Жители Рима испытают неудобства из-за визита президента Украины Зеленского

Власти итальянской столицы приняли решение закрыть воздушное пространство и перекрыть движение на время визита президента Украины Владимира Зеленского в Рим. Об этом сообщает издание «MK.RU».
Ожидается, что меры безопасности будут усилены в целом по городу во время визита, а контроль с воздуха будет осуществляться с помощью вертолетов государственной полиции. Кроме того, правоохранительные органы усилят меры на железнодорожных вокзалах, в аэропортах и на набережных. Визит Зеленского в Италию начнется в субботу, 13 мая, и пройдет в президентском Квиринальском дворце, где состоятся переговоры с лидером Италии Серджо Маттарелла.
Ранее СМИ сообщили, что Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Политики обсудили грядущий саммит НАТО и перспективы сотрудничества в области обороны.