Жители Рима испытают неудобства из-за визита президента Украины Зеленского

Ожидается, что меры безопасности будут усилены в целом по городу во время визита, а контроль с воздуха будет осуществляться с помощью вертолетов государственной полиции. Кроме того, правоохранительные органы усилят меры на железнодорожных вокзалах, в аэропортах и на набережных. Визит Зеленского в Италию начнется в субботу, 13 мая, и пройдет в президентском Квиринальском дворце, где состоятся переговоры с лидером Италии Серджо Маттарелла.