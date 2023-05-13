Психолог Наталья Наумова рассказала о необходимых для родителей словах о ребенке

Психолог Наталья Наумова рассказала, как должны вести себя родители по отношению к своему ребенку, чтобы у него была нормальная самооценка.
Ребенок должен знать, что его любят и верят в него, тогда он будет ощущать уверенность в себе и в своей семье. Для этого родители должны говорить, что они любят его, что они всегда ему помогут, что он красивый и умный. В таком случае малыш сможет демонстрировать эту уверенность окружающим, а также сможет обладать адекватной самооценкой, информирует «ФедералПресс».
Ранее сообщалось, что психолог Дарья Дугенцова посоветовала родителям не применять к своим детям те же меры воспитания, которые применялись к ним, а также не воспитывать их на фильмах и мультфильмах своего детства. По словам психолога, из-за отличия поколений и быстро меняющегося мира это сделает ребенка изгоем среди сверстников.