Психолог Наталья Наумова рассказала о необходимых для родителей словах о ребенке

Ребенок должен знать, что его любят и верят в него, тогда он будет ощущать уверенность в себе и в своей семье. Для этого родители должны говорить, что они любят его, что они всегда ему помогут, что он красивый и умный. В таком случае малыш сможет демонстрировать эту уверенность окружающим, а также сможет обладать адекватной самооценкой, информирует «ФедералПресс».