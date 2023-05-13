В Бурятии загорелся завод по производству арматуры

Главное управление МЧС России по Республике Бурятия сообщило, что в Улан-Удэ в 05:10 по местному времени загорелся завод по производству арматуры. Огонь полыхал на Дальнегурульбинской улице в микрорайоне Тулунжа.
Ведомство заявляет, что по прибытию на место происшествия горела кровля здания. Огонь охватил площадь в 504 квадратных метра. Сразу начались работы тушению возгорания. Пожар удалось локализовать уже в 05:53 по местному времени.
Причина происшествия пока неизвестна. На месте работают дознаватели из МЧС с целью установить все события произошедшего.
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