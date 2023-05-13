МЧС сообщило, сколько вдохов дыма при пожаре могут причинить смерть

Памятка министерства гласит, что человек может погибнуть, вдохнув продукты горения всего лишь три раза. Специалисты в этой связи предупреждают о необходимости размещения в домохозяйстве пожарного извещателя с целью снижения рисков для собственной жизни и для жизней членов семьи.