МЧС сообщило, сколько вдохов дыма при пожаре могут причинить смерть

Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации рассказало об опасности вдыхания дыма при пожаре. Ведомство дало важный совет для снижения рисков возгораний.
Памятка министерства гласит, что человек может погибнуть, вдохнув продукты горения всего лишь три раза. Специалисты в этой связи предупреждают о необходимости размещения в домохозяйстве пожарного извещателя с целью снижения рисков для собственной жизни и для жизней членов семьи.
Ранее «Север Пресс» сообщил, что отряд ямальских волонтеров направился в Курганскую область для участия в тушении природных пожаров. Добровольцы проработают на территории региона минимум неделю. При этом все члены группы обладают достаточными компетенциями.