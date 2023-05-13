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Американские пивовары сделали пиво из сточных вод

Весь мир
Американские пивовары сделали пиво из сточных вод

Пивоварня Devil’s Canyon Brewing Company и фирма по очистке сточных вод Epic Cleantec решили объединиться и совместно сделали пиво из отработанной воды. Об этом сообщает сайт издания MAXIM.

Как заявляют производители, в процессе производства пива, вместо обычной воды была добавлена очищенная, прямиком из канализации и прачечных. В чистоте и безопасности своего напитка производители не сомневаются.

«Мы же имеем настолько продвинутую технологию очистки, что можем предоставить для изготовления пива воду, которая будет абсолютно нейтральной», - заявил глава Epic Cleantec Аарон Тартаковский.

В ходе презентации, от дегустации пива почти все участники отказались. Те же, кто все же осмелился попробовать необычный напиток отмечают его приятный вкус и попадание в заявленный стиль.

Ранее Владимир Путин подписал указ о создании единого реестра для пивоваров.
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