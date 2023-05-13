Американские пивовары сделали пиво из сточных вод

Пивоварня Devil’s Canyon Brewing Company и фирма по очистке сточных вод Epic Cleantec решили объединиться и совместно сделали пиво из отработанной воды. Об этом сообщает сайт издания MAXIM.
Как заявляют производители, в процессе производства пива, вместо обычной воды была добавлена очищенная, прямиком из канализации и прачечных. В чистоте и безопасности своего напитка производители не сомневаются.
«Мы же имеем настолько продвинутую технологию очистки, что можем предоставить для изготовления пива воду, которая будет абсолютно нейтральной», - заявил глава Epic Cleantec Аарон Тартаковский.
В ходе презентации, от дегустации пива почти все участники отказались. Те же, кто все же осмелился попробовать необычный напиток отмечают его приятный вкус и попадание в заявленный стиль.
Ранее Владимир Путин подписал указ о создании единого реестра для пивоваров.