«Неумная и неопытная»: В Сети раскритиковали главу МИД ФРГ Анналену Бербок за слова о спонсировании России

Ранее сообщалось, что Бербок призвала все страны, которые поставляют или могут в дальнейшем начать поставлять оружие России для продолжения специальной военной операции, отказаться от этой идеи. Она аргументировала это тем, что это решение приравнивается к участию в вооруженном конфликте на стороне Москвы и не поощряется другими государствами.