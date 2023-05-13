«Неумная и неопытная»: В Сети раскритиковали главу МИД ФРГ Анналену Бербок за слова о спонсировании России

Немецкое издание Die Welt опубликовало заявление министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что страны, которые поставляют оружие России, например, Китай и ЮАР, являются преступниками. После этого многие читатели возмутились словами министра.
Некоторые комментаторы заявили, что подобные слова ничего не значат, так как Германия не имеет влияния на такие страны, как Россия или Китай, что видно по совершенно бесполезным санкциям, не оказывающих влияния на Москву. Также некоторые читатели откровенно раскритиковали саму Бербок, назвав ее «неумной» и «неопытной».
Ранее сообщалось, что Бербок призвала все страны, которые поставляют или могут в дальнейшем начать поставлять оружие России для продолжения специальной военной операции, отказаться от этой идеи. Она аргументировала это тем, что это решение приравнивается к участию в вооруженном конфликте на стороне Москвы и не поощряется другими государствами.