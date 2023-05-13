Жителей Харьковской области призвали начать эвакуацию

Подобная рекомендация появилась в официальном Telegram-канале администрации. Руководство области обещало оказать всю необходимую помощь и поддержку тем, кто решит покинуть опасную зону. В конце марта глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что 29 населенных пунктов региона находятся под контролем российских вооруженных сил, а проживает в них примерно 3 тысячи человек.