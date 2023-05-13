Жителей Харьковской области призвали начать эвакуацию

Военно-гражданская администрация Харьковской области рекомендовала жителям территорий, находящихся под контролем России, временно покинуть регион. Об этом сообщает издание «MK.RU».
Подобная рекомендация появилась в официальном Telegram-канале администрации. Руководство области обещало оказать всю необходимую помощь и поддержку тем, кто решит покинуть опасную зону. В конце марта глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что 29 населенных пунктов региона находятся под контролем российских вооруженных сил, а проживает в них примерно 3 тысячи человек.
Ранее СМИ сообщали, что на границе Российской Федерации и подконтрольной Украине Харьковской области было обнаружено около ста иностранных наемников. Они были снаряжены оружием образца НАТО.