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Новый кулинарный фестиваль пройдет в 26 городах по всей России

Общество
Новый кулинарный фестиваль пройдет в 26 городах по всей России

Российский ресторанный фестиваль вновь запустил свой экспериментальный проект «Новые имена», участие в котором примут почти 300 заведений.

Как сообщает сайт агентства РИА Новости, сами мероприятия начнутся 11 мая и будут идти вплоть до 25 мая. Фестиваль проведут в 26 городах России.

«Я его придумал, чтобы поддержать всех смелых, талантливых и молодых рестораторов», - заявил организатор мероприятий и основатель фестиваля Александр Сысоев.

Посетители фестиваля смогут попробовать сеты из нескольких блюд. Цена будет одна для всех заведений – это 1190 рублей за три блюда, 1790 рублей за четыре и 2590 рублей за пять блюд.

Сам Сысоев считает проведение данного фестиваля одним из самых важных событий в своей карьере.

Ранее стало известно, что в московском ресторане произошел пожар. Огонь был оперативно ликвидирован.
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