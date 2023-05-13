Новый кулинарный фестиваль пройдет в 26 городах по всей России

Российский ресторанный фестиваль вновь запустил свой экспериментальный проект «Новые имена», участие в котором примут почти 300 заведений.
Как сообщает сайт агентства РИА Новости, сами мероприятия начнутся 11 мая и будут идти вплоть до 25 мая. Фестиваль проведут в 26 городах России.
«Я его придумал, чтобы поддержать всех смелых, талантливых и молодых рестораторов», - заявил организатор мероприятий и основатель фестиваля Александр Сысоев.
Посетители фестиваля смогут попробовать сеты из нескольких блюд. Цена будет одна для всех заведений – это 1190 рублей за три блюда, 1790 рублей за четыре и 2590 рублей за пять блюд.
Сам Сысоев считает проведение данного фестиваля одним из самых важных событий в своей карьере.
Ранее стало известно, что в московском ресторане произошел пожар. Огонь был оперативно ликвидирован.