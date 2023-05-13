Президент Украины Зеленский оказался недоволен переносом «Евровидения»

Ранее Европейский вещательный союз принял решение перенести конкурс из Украины в связи с соображениями безопасности. Зеленский заявил в эфире ВВС, что предпочел бы проведение конкурса в Польше или Словакии, так как эти страны имеют общую границу с Украиной, и это позволило бы украинским зрителям легко добраться на мероприятие. Однако он также отметил, что уважает граждан и правительство Великобритании.