В Ленобласти неуправляемый автомобиль перевернулся на крышу

В Ленинградской области машина попала в жуткую аварию, перевернувшись недалеко от поселка Кавголово.
Сегодня, 13 мая, около трех часов ночи, вблизи деревни Кавголово в Ленобласти водитель не справился с управлением и его машину занесло. В результате неуправляемый автомобиль на скорости перевернулся на крышу, получив серьезные повреждения. Как сообщают очевидцы, крыша, так же, как и двери, очень сильно деформирована. Известно, что машину уже эвакуировали спецслужбы, сам водитель не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Сочи водитель Lamborghini на высокой скорости врезался в дерево, но остался цел. В отличие от машины, стоимость которой составляет примерно 13 млн рублей. Капот автомобиля серьезно пострадал, оказавшись буквально «вмятым» в дерево.