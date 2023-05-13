В Ленобласти неуправляемый автомобиль перевернулся на крышу

Сегодня, 13 мая, около трех часов ночи, вблизи деревни Кавголово в Ленобласти водитель не справился с управлением и его машину занесло. В результате неуправляемый автомобиль на скорости перевернулся на крышу, получив серьезные повреждения. Как сообщают очевидцы, крыша, так же, как и двери, очень сильно деформирована. Известно, что машину уже эвакуировали спецслужбы, сам водитель не пострадал.