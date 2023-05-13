Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

В Ленобласти неуправляемый автомобиль перевернулся на крышу

Происшествия
В Ленобласти неуправляемый автомобиль перевернулся на крышу

В Ленинградской области машина попала в жуткую аварию, перевернувшись недалеко от поселка Кавголово.

Сегодня, 13 мая, около трех часов ночи, вблизи деревни Кавголово в Ленобласти водитель не справился с управлением и его машину занесло. В результате неуправляемый автомобиль на скорости перевернулся на крышу, получив серьезные повреждения. Как сообщают очевидцы, крыша, так же, как и двери, очень сильно деформирована. Известно, что машину уже эвакуировали спецслужбы, сам водитель не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Сочи водитель Lamborghini на высокой скорости врезался в дерево, но остался цел. В отличие от машины, стоимость которой составляет примерно 13 млн рублей. Капот автомобиля серьезно пострадал, оказавшись буквально «вмятым» в дерево.
дтп авария ленобласть Кавголово
Военкоры ФАН