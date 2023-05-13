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Воздушная тревога объявлена в десяти регионах Украины: в Киеве звучат взрывы

Происшествия
Воздушная тревога объявлена в десяти регионах Украины: в Киеве звучат взрывы

Министерство цифровой трансформации Украины сообщило об объявлении массовой воздушной тревоги в ряде регионов страны. Соответствующие данные ведомство представило на интерактивной онлайн-карте.

Системы предупреждения работают в Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Сумской, Черниговской, Киевской, Житомирской, Черновицкой и Хмельницкой областях. Сообщается, что воздушная тревога была объявлена и в Киеве – в городе также слышны взрывы.

Ранее «Север Пресс» сообщил, что депутат от КПРФ Михаил Матвеев предложил отчислять один процент от оплачиваемых за рестораны, кафе и ночные клубы счетов в пользу семей мобилизованных и российской армии. Инициатива предполагает отправлять полученные средства в госфонд.
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