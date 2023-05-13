Воздушная тревога объявлена в десяти регионах Украины: в Киеве звучат взрывы

Ранее «Север Пресс» сообщил, что депутат от КПРФ Михаил Матвеев предложил отчислять один процент от оплачиваемых за рестораны, кафе и ночные клубы счетов в пользу семей мобилизованных и российской армии. Инициатива предполагает отправлять полученные средства в госфонд.