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Американский врач Мелисса Халяс-Лян рассказала о шести самых полезных орехах

Общество
Американский врач Мелисса Халяс-Лян рассказала о шести самых полезных орехах

Издание Men’s Health, совместно с доктором медицинских наук Мелиссой Халяс-Лян, рассказало о шести самых полезных для человеческого организма орехах.

Грецкие орехи не только похожи на мозг, но и помогают ему в борьбе с депрессией. Недавнее исследование выяснило, что те, кто имел в своем рационе греческие орехи страдают от депрессии на 26% реже.

А вы знали, что кешью и манго считаются близкими родственниками фисташек? В фисташках содержится самое большое количество клетчатки и самое маленькое количество калорий, по сравнению с другими орехами, что делает их еще и самыми диетическими.

Орех пекан содержит в себе наименьшее количество углеводов, а содержащиеся в нем фенольные соединения делают его еще и отличным перекусом после силовой тренировки.

Миндаль богат витамином Е, кальцием, цинком и мощными антиоксидантами. В совокупности, все это помогает вам поднять уровень вашей фертильности. Миндальное молоко, кстати, обладает тем же эффектом, так что, если лень грызть – пейте.

Арахис хоть и считается бобовыми, но с точки зрения питательности и здравого смысла, он входит в этот список. Сочетание клетчатки, жира и белка в арахисе сильно помогает контролировать уровень сахара в крови у диабетиков.

Кешью также считается крайне полезным для диабетиков, ведь они помогают контролировать уровень инсулина в крови человека. Отличный вкус также можно вывести в плюс этих орехов.

Ранее врач Александр Мясников рассказал, как можно снизить уровень холестерина в организме.
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